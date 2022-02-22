Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в нападении на композитора Колкера

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца обвиняемого по делу о нападении с ножом на мужчину в кабине лифта на набережной Черной речки, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее со ссылкой на СК РФ сообщалось, что потерпевшим оказался композитор Александр Колкер.

Фигуранту Ивану Худякову вменяют ч. 3 ст. 30 - ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в воскресенье Худяков напал на 88-летнего Колкера в лифте дома N61 по набережной Черной речки, схватил его за шею, целясь ножом в голову, при этом потерпевший сопротивлялся и блокировал удар руками. В итоге он получил рану кисти .

Следствие полагает, что Худяков не довел убийство до конца по независящим от него причинам - благодаря активному сопротивлению.

В тот же день Худякова задержали, в понедельник ему предъявили обвинение. Вину он признал частично.

Как сообщалось, потерпевший от госпитализации отказался. Прокуратура обещала проконтролировать ход расследования дела о покушении на убийство композитора.

Колкер - советский и российский автор песен (в их числе "Стоят девчонки", "Туман", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия"), музыки к кинофильмам ("Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки") и спектаклям. Получили известность также его мюзиклы, оперетты, рок-опера "Овод". Имеет звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.