Украина сохранила консульские отношения с Россией

Посольство России в Киеве Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - МИД Украины сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.

"Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", - подчеркивается в заявлении.

В Киев отозван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило для проведения консультаций. Началась эвакуация украинского посольства в Москве.

Консульские учреждения Украины в России продолжают работать в штатном режиме.

Ранее о штатной работе сообщило консульство Украины в Екатеринбурге.