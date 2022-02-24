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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Украина сохранила консульские отношения с Россией

Украина сохранила консульские отношения с Россией
Посольство России в Киеве
Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - МИД Украины сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.

"Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", - подчеркивается в заявлении.

В Киев отозван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило для проведения консультаций. Началась эвакуация украинского посольства в Москве.

Консульские учреждения Украины в России продолжают работать в штатном режиме.

Ранее о штатной работе сообщило консульство Украины в Екатеринбурге.

Хроника Военная операция на Украине
МИД Украина Владимир Зеленский Москва Екатеринбург

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