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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

"Аэрофлот" отменил рейсы в Кишинев до 4 марта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU -"Аэрофлот" сообщил, что приостанавливает с 24 февраля до 4 марта полеты из Москвы и Петербурга в Кишинев и обратно.

Это связано с решением Молдавии закрыть воздушное пространство.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат денег либо перебронирование билетов на последующие даты.

""Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полетов в/из городов России в Кишинев. Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - заявила компания.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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