Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Украинские пограничники покинули свои места дислокации на границе с РФ

Украинские пограничники покинули свои места дислокации на границе с РФ
Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники украинской госпогранслужбы покинули все подразделения на границе с Россией, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", - заявили в спецслужбе.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что российская армия не встречает сопротивления со стороны пограничников Украины.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Обстановка в городах Украины

7
Житель МариуполяЛюди на автобусной станции в КиевеЖурналисты ищут убежище в подвале гостиницы Краматорска во время обстрелаЖители Харькова во двореГраждане Украины, прибывшие в пограничный польский город Пшемысль из Одессы через ЛьвовПоследствия ракетных ударов под МариуполемКолонны бронетехники на территории ДНР
Житель Мариуполя
Хроника Военная операция на Украине
ФСБ Украина

Новости по теме

Новости

ВТБ рекомендовал корпоративным клиентам отказаться от операций в долларах и евро

Военная операция на Украине

Сроки операции в Донбассе определит Путин

Военная операция на Украине

Песков заявил, что Украину нужно "зачистить от нацистов"

Военная операция на Украине

Песков заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину

Песков заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину
Военная операция на Украине

Кремль прогнозировал недолгую эмоциональную реакцию рынков

Военная операция на Украине

Два гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море

Два гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Военная операция на Украине

РКН рекомендовал СМИ освещать спецоперацию в Донбассе по данным официальных источников РФ

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро
Военная операция на Украине

Володин обратился к украинцам и Верховной раде с призывом к миру

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });