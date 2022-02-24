Украинские пограничники покинули свои места дислокации на границе с РФ

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники украинской госпогранслужбы покинули все подразделения на границе с Россией, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", - заявили в спецслужбе.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что российская армия не встречает сопротивления со стороны пограничников Украины.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.