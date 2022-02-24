В Киеве объявлена воздушная тревога
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщают о воздушной угрозе в украинской столице.
"В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - сообщается на сайте КГГА в четверг.
Станции киевского метро "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская", где не курсируют сейчас поезда, используются для укрытия в случае воздушной тревоги, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток.
Ранее в четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе.