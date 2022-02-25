Макрон в разговоре с Путиным призвал завершить военную операцию на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным призвал его остановить военную операцию РФ на Украине, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент позвонил Владимиру Путину, чтобы потребовать незамедлительного прекращения военных операций", - говорится в сообщении канцелярии Макрона.

Ранее о состоявшемся разговоре президентов Франции и России сообщил Кремль. Согласно сообщению российской стороны, "Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".