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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Макрон в разговоре с Путиным призвал завершить военную операцию на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным призвал его остановить военную операцию РФ на Украине, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент позвонил Владимиру Путину, чтобы потребовать незамедлительного прекращения военных операций", - говорится в сообщении канцелярии Макрона.

Ранее о состоявшемся разговоре президентов Франции и России сообщил Кремль. Согласно сообщению российской стороны, "Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Франция Россия Украина Эммануэль Макрон Владимир Путин

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