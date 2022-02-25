Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании
Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - РФ запретила в пятницу полеты для воздушных судов Великобритании, сообщила Росавиация.

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лиц, связанных с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - сообщило ведомство.

Накануне сообщалось, что Великобритания из-за военной операции РФ на Украине запретила полеты российской авиакомпании "Аэрофлот", которая совершает ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Помимо "Аэрофлота" на маршруте летает British Airways.

В ответ на это Россия направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении между странами. Соглашением, в частности, установлено, что авиакомпаниям будут предоставляться "справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов".

Россия Великобритания

Новости

Лавров объяснил, что спецоперация позволит украинцам самим определить свое будущее

Блогера Дудя могут проверить на "иноагентство" после его поста об Украине

Блогера Дудя могут проверить на "иноагентство" после его поста об Украине

В ГД внесен законопроект об ограничении наценки на социально важные товары

Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусом
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Военные РФ сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Число беженцев из Донбасса в РФ превысило 120 тыс. человек

Обрушение породы произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области

Военная операция на Украине

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Что случилось этой ночью: пятница, 25 февраля

Координационный центр ФСБ назвал критическим уровень угрозы кибератак на РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код