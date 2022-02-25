Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - РФ запретила в пятницу полеты для воздушных судов Великобритании, сообщила Росавиация.

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лиц, связанных с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - сообщило ведомство.

Накануне сообщалось, что Великобритания из-за военной операции РФ на Украине запретила полеты российской авиакомпании "Аэрофлот", которая совершает ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Помимо "Аэрофлота" на маршруте летает British Airways.

В ответ на это Россия направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении между странами. Соглашением, в частности, установлено, что авиакомпаниям будут предоставляться "справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов".