Курорты Сочи фиксируют отмену броней отелей на март

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские туристы отменяют брони в отелях сочинских курортов на мартовские праздники из-за нестабильной транспортной ситуации. С 24 февраля ограничено авиасообщение с городами юга России.

"По отелям "Роза Хутор" количество отмен бронирований на мартовские праздники в настоящий момент умеренное и не превышает 10-15%, - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе этого курорта. - В связи с ситуацией, связанной с транспортными проблемами, курорт готов предоставлять по запросам гостей возможность пролонгировать проживание в отелях со скидкой 30% на номер".

В пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сообщили, что туристы также продолжают отменять брони, но пока число отмен бронирований на 4-8 марта не превышает 30%. По словам сотрудника пресс-службы, речь идет как о прямых бронированиях, так и о продажах по линии туристических операторов и агентств.

"Курорт "Красная Поляна" с пониманием относится к сложившейся ситуации, неукоснительно следует рекомендациям Ростуризма и предлагает туристам возможность перенести поездку на более поздние даты", - добавил собеседник агентства.

Пресс-служба администрации города сообщает, что на сегодняшний день на прием гостей в Сочи работает 649 средств размещения.

"По состоянию на 25 февраля на территории города-курорта находится 76,3 тысячи туристов. Загрузка средств размещения организованного сектора составляет 67% в прибрежном кластере и порядка 90% - в горном кластере", - подчеркивает пресс-служба.

"Все отельеры города ответственно относятся к сложившейся ситуации и по необходимости предоставляют своим гостям услугу позднего выезда", - заверили чиновники.

Международный аэропорт Сочи стал временным хабом для пассажиров отмененных рейсов из Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя. 24 февраля аэропорт Сочи с задержкой принимал и отправлял самолеты.

Росавиация до 2 марта приостановила работу 11 аэропортов юга России из-за военной операции на Украине. Это решение было принято утром 24 февраля. В середине дня туроператоры говорили, что пока массовых аннуляций туров на черноморские курорты не было, продажи продолжались, но растет поток вопросов от клиентов.

Утром 25 февраля Ассоциация туроператоров России сообщила, что продажи путевок в целом по России и за рубеж сократились на 20-40%, а реальных отказов от поездок пока было мало. В Ростуризме число туристов, которые уже находятся в регионах, где закрыты аэропорты, оценили в 150 тысяч.