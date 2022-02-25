В Думе предложили заморозить дивиденды для резидентов стран, вводивших санкции

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство может инициировать изменение законов и заморозить выплату дивидендов иностранным компаниям и акционерам, которые вводили антироссийские санкции, написал в своем телеграм-канале председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.

Для примера он предложил замораживать выплату дивидендов "иностранным компаниям и акционерам наиболее прибыльных российских банков, которые являются резидентами стран, применяющих против нас финансовые и экономические ограничения". Выплата дивидендов может быть возобновлена после прекращения действий санкций, допустил депутат.

"У России есть все основания вводить зеркальные меры", - считает Гутенев.

Также, по его словам, необходим "черный список" государств, которые вводили и продолжают вводить против России ограничения.

"Закупать у них продукцию различного назначения можно будет в исключительных случаях. Приоритет должен быть у отечественных производителей и контрагентов стран, не реализующих санкционную политику", - считает политик.