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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

В МИД РФ заявили, что Киев отказался от переговоров и предложил перенести их на субботу

В МИД РФ заявили, что Киев отказался от переговоров и предложил перенести их на субботу
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Киев отказался от переговоров, предложил перенести этот вопрос на субботу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра", - сообщила она.

Ранее в МИД РФ заявили, что возможная организация переговоров с Киевом в Минске не отменяет реализации цели российской специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявления представителя Киева о готовности вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе Украины, чего добивается Россия в интересах собственной безопасности.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - сказал Песков.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина МИД РФ

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