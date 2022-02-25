МИД РФ заявил, что возможные переговоры с Украиной не отменят военную операцию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Возможная организация переговоров с Киевом в Минске не отменяет реализации цели российской специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что МИД уже заявил, что готов начать подготовку к этим переговорам в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Однако, "те задачи, которые уже стоят, были поставлены президентом (Владимиром Путиным - ИФ) перед началом реализации соответствующей специальной операции, конечно, никем не снимались, они актуальны", добавила Захарова.

Говорить об уровне переговоров, по ее словам, еще рано, сформировать делегацию МИД сможет быстро, важнее ответственное поведение украинской стороны".

"Вопрос только в том, чтобы с той стороны, либо под влиянием Запада не началось вот это юление и вранье. И для того, чтобы сами эти представители киевского режима не начали друг друга же сейчас опровергать, - добавила Захарова. - Они должны определиться: либо это переговоры соответствующие, либо это какие-то претензии к нашей стране".

Также в Москве ждут от Киева консолидированного подхода к переговорам: "Мы должны понимать, о чем просит в своих обращениях президент Зеленский, и его команда не должна давать иные сигналы после таких его обращений".

Ранее 25 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявления представителя Киева о готовности вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе Украины, чего добивается Россия в интересах собственной безопасности.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - сказал Песков.

"Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус, - прокомментировал эти же заявления глава МИД Сергей Лавров. - Нет недостатка в тех возможностях, которые были упущены президентом Зеленским".

Однако вскоре Песков сказал, что российская сторона готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что будет готов создать все условия для переговоров и для безопасности их участников.

Затем пресс-служба Кремля сообщила, что Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину по телефону, что одобряет такие переговоры.

Зеленский требует, чтобы Россия прекратила боевые действия на Украине и ради этого готов на переговоры.