Пресс-секретарь Зеленского рассказал про консультации Украины и РФ о переговорах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Украина и Россия проводят консультации о месте и времени проведения переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Здравствуйте коллеги! Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса", - написал он на своей странице в фейсбуке в пятницу вечером.

Он подчеркнул, что "чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь".

О том, что Киев отказался от переговоров, и предложил перенести этот вопрос на субботу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра", - сообщила она в пятницу поздно вечером.

Ранее в МИД РФ заявили, что возможная организация переговоров с Киевом в Минске не отменяет реализации цели российской специальной военной операции на Украине.