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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Кремль подтвердил, что признает Зеленского президентом Украины

Кремль подтвердил, что признает Зеленского президентом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что считают Владимира Зеленского президентом Украины.

Так пресс-секретарь президента ответил на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

"Да, конечно, Владимир Зеленский - президент Украины. Да", - сказал Дмитрий Песков.

В это же время глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу".

Министр также сказал, что президент Владимир Путин решил начать военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, "с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее".

В ночь на 25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что позвонил Путину по просьбе Зеленского, который не может связаться с Кремлем, и предложил российскому президенту начать переговоры с Зеленским и немедленно прекратить военные действия.

На этом же брифинге Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявления представителя Киева о готовности вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе Украины, чего добивается Россия в интересах собственной безопасности.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - сказал Песков.

"Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус, - прокомментировал эти же заявления Лавров. - Нет недостатка в тех возможностях, которые были упущены президентом Зеленским". "Гарантии безопасности - мы же предложили обсуждать гарантии безопасности в декабре прошлого года, и он об этом был прекрасно осведомлен", - добавил министр.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина Дмитрий Песков МИД Сергей Лавров

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