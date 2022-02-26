Еще 28 участников несогласованной акции арестованы и 86 оштрафованы в Петербурге

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Суды Петербурга привлекли к административной ответственности еще более сотни участников несогласованной акции протеста 24 февраля, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

По последним данным, всего на рассмотрение поступило 355 материалов, решения приняты по 275.

Так, наказание в виде административного ареста назначено 28 участникам. Штрафы (до 20 тыс. рублей) назначены 86 активистам. Производство по одному материалу прекращено.

Рассмотрение 13 дел суды отложили, еще 28 вернули составителям.

Кроме того, добавляет пресс-служба, в районные суды города поступило не менее 50 материалов в отношении участников несогласованной акции 25 февраля. Первые решения уже вынесены: Приморский районный суд города арестовал на пять и семь суток двух человек.

Накануне объединенная пресс-служба судов города сообщала, что более 30 участников несогласованной акции были арестованы, почти 100 оштрафованы, двое наказаны обязательными работами.

Кроме того, суды отложили рассмотрение более десяти дел, свыше 40 материалов вернули составителям и прекратили производство по 27.

Действия правонарушителей квалифицированы по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Несогласованные акции прошли в Петербурге 24 и 25 февраля на Невском проспекте у Гостиного двора.