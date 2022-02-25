Участники протестов получают штрафы и аресты в Петербурге и других городах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В городах России 24 февраля вечером прошли несогласованные антивоенные акции, они сопровождались задержаниями. В Петербурге в районные суды поступило 319 материалов на задержанных, решения к 22:00 25 февраля были приняты по 203 делам, сообщила пресс-служба городских судов.

Суды назначили протестующим почти 100 штрафов в размере 5000, 10 000, 12 000 или 15 000 рублей. Больше 30 человек получили административный арест - на сроки от пяти до 15 суток. Один человек получил 100 часов обязательных работ, еще один - неназванное число обязательных работ.

Они признаны виновными по частям 1 и 2 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Приморский суд вернул полиции 15 дел, Невский суд - 13, Фрунзенский - 14. Выборгский суд прекратил производство по 27 делам.

В пресс-службе отметили, что одним задержанным вменялось то, что они на Невском проспекте "принимали участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющимся публичным мероприятием в количестве не менее 1 000 человек, собравшихся с целью выражения общественного мнения против войны с Украиной, в нарушение санитарных норм и правил, а именно не соблюдали дистанцию в 1 метр".

Другие, по версии полиции, у станции метро "Гостиный двор" "добровольно принимали участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте" в поддержку вывода войск "с территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины", и которое повлекло нарушение санитарных норм и правил, а также мешало проходу граждан к метро и домам.

Также, по версии полиции, не меньше ста человек провели на Невском проспекте несогласованный митинг на тему "Нет войне".

В Екатеринбурге в полицию после такой же акции доставили 52 человека из примерно ста и на них составили 53 протокола о нарушениях, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Детей среди задержанных не было.

37 гражданам вменили ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), одному - ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), четырем - ч. 8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение организатором мероприятия установленного порядка его проведения), еще 11 - ч. 2 ст.20.2 КоАП (организация акции без подачи уведомления).

По данным Горелых, самая суровая мера по материалам полиции судом применена в отношении жительницы Екатеринбурга 1975 года рождения, которую уже привлекали к ответственности за митинги. Ее оштрафовали на 250 тысяч рублей.

За призывы в социальных сетях к незаконной акции гражданин 2001 года рождения судом арестован на 25 суток. Неработающая гражданка 1985 года рождения оштрафована на 25 тысяч рублей. Бывший преподаватель одного из вузов , ранее тоже привлекавшийся к ответственности, и безработный гражданин 1986 года рождения арестованы на девять суток.

Ленинский суд Оренбурга оштрафовал на 20 000 рублей двух горожанок за участие в антивоенной акции, сообщила пресс-служба суда. Им вменили ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация акции без подачи уведомления).

В Ижевске были задержаны десять человек за антивоенную акцию без уведомления, сообщили в МВД Удмуртии. В Октябрьский суд поступили протоколы на двоих из них, им вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции). Одному из них назначили 100 часов обязательных работ. Остальных восьмерых отпустили. Позднее на них составят протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП.

В Казани акция проходила на улице Баумана. После нее задержали не менее 19 человек. Их дела рассмотрел Вахитовский районный суд. Двоих протестующих он арестовал на три и десять суток, 16 назначил штрафы от 5000 до 10 000 рублей. Одно дело остается в суде.

На 17 задержанных составили материалы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, на двоих - по ч.8 ст. 20.2.

В Москве в суды поступили около 200 протоколов, сообщалось ранее в пятницу. Правозащитник Лев Пономарев (признан в России СМИ-иноагентом) получил штраф на 30 000 рублей.