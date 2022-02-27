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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

В Петербурге оштрафованы и арестованы десятки протестующих

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге в суды поступили 39 материалов на задержанных на антивоенной акции у Гостиного двора, которая прошла 26 февраля, сообщила пресс-служба городских судов. Решения приняты по 30 делам.

Военная операция на Украине

Административный арест получили девять человек. Октябрьский районный суд назначил Марии Кожеватовой 25 суток ареста, поскольку она раньше не раз привлекалась за нарушения на акциях.

Еще 14 человек получили штрафы, одном назначили 24 часа обязательных работ.

Выборгский районный суд прекратил все пять дел, которые в него поступили.

Фрунзенский суд одно из дел вернул в полицию. Петроградский суд девять дел отложил.

За 24 и 25 февраля в городские суды поступили не менее 600 материалов на участников несогласованных антивоенных акций. Не менее 80 задержанных были арестованы, не менее 250 получили штрафы.

Петербург Украина Выборгский суд Фрунзенский суд

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