В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, сообщают в ЛДПР.

"Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЛДПР в субботу.

Ранее телеграм-канал сообщил, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, а в последнее время состояние его ухудшалось.

9 февраля Минздрав сообщал, что Жириновский находится в больнице с коронавирусом. СМИ ранее сообщали, что его состояние заметно ухудшалось. В свою очередь в ЛДПР неизменно сообщали о том, что Жириновский постепенно идет на поправку. Володин 22 февраля также сообщал, что Жириновский поправляется, но присутствовать на заседаниях врачи его пока не пускают.