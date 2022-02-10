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В ЛДПР заверили, что Жириновский скоро вернется к полноценной работе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скоро вернется к активной работе, информация о состоянии его здоровья сильно преувеличена, заявляют в думской фракции либерал-демократов.

"Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время", - говорится в заявлении фракции, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В нем отмечается, что информация "источников" о здоровье политика, которая появляется в СМИ, "значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект".

"Хотим отметить, что в эти дни огромное число граждан присылают на его имя самые теплые пожелания. Мы благодарны всем за добрые слова в адрес лидера ЛДПР. Ну а колоссальное внимание СМИ Владимиру Жириновскому лишь демонстрирует его значимость в публичной политике России. А мы всей партией желаем скорее поправиться нашему лидеру и вновь блистать яркими заявлениями и точными прогнозами", - говорится в заявлении.

В среду Минздрав сообщал, что в настоящее время Жириновский болеет коронавирусом, он находится в столичной ЦКБ со 2 февраля с диагнозом "омикрон" в стабильном состоянии.

ЛДПР Владимир Жириновский

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