СКР возбудил два уголовных дела из-за обстрелов ДНР и ЛНР из тяжелой артиллерии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Уголовные дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств возбуждены в РФ по фактам обстрелов украинскими военными территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) из тяжелой артиллерии, сообщает в воскресенье сайт Следственного комитета России (СКР).

"Возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение последних суток военнослужащими Вооруженных сил Украины "осуществлены очередные массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса".

"В результате массированных обстрелов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и иных видов тяжелого вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, в городах Донецке, Горловке, Ясиноватой, Иловайске и Докучаевске, поселке Марьевка ДНР, а также в городе Кировске и поселках Голубовске и Донецком ЛНР получили разрушения 67 жилых домов", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что повреждены линии электропередач и газопровод, в результате чего в поселке Голубовском без газоснабжения остались 158 домовладений.

"В очередной раз обстрелам подверглись образовательные и дошкольные учреждения", - заявили в СКР.

По версии ведомства, "украинские силовики нанесли мощнейший удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР, "что вызвало сильнейшее возгорание хранящегося топлива".

"Кроме того, в результате прямых попаданий в жилые дома и разрывов снарядов погибли два мирных жителя и 10 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.