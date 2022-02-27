Володин назвал преступлением нежелание Зеленского вести переговоры в Гомеле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров в Гомеле, раскритиковав его за промедление.

"В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки. С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Володин высказал мнение, что "Зеленскому мир не нужен".

Спикер Госдумы считает, что одной из ошибок президента Украины стало нежелание вести конструктивный диалог с республиками Донбасса.

Промедление с предложенными переговорами в Гомеле, по мнению Володина, может привести к драматическим последствиям.

"Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину", - убежден Володин.

Зеленский в своем видеообращении в воскресенье заявил, что переговоры с Россией невозможно проводить в Белоруссии, поскольку с ее территории осуществляются агрессивные действия.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков.