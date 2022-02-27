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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Пресс-секретарь Зеленского пояснил причину отказа Украины от переговоров в Гомеле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Украина не будет участвовать в переговорах с Россией в белорусском Гомеле, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Мы услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет", - сообщил он в фейсбуке.

"Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - отметил он, подчеркнув, что Украина готова к переговорам, но не готова на какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения.

"Мы не можем ехать в Белоруссию, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Также в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, позиция Украины остается неизменной.

"Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене(...) Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.

Ранее в воскресенье российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.

Однако президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что переговоры с Россией невозможно проводить в Белоруссии, поскольку с ее территории осуществляются агрессивные действия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских военных, ни белорусского оружия. Позже Песков сказал журналистам, что украинская сторона сама предложила Гомель (город в Белоруссии - ИФ) как место для переговоров с Россией.

Украина Россия Сергей Никифоров

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