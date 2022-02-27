В РФ заявили, что гарантировали безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия гарантировала абсолютную безопасность украинской делегации при следовании на переговоры в белорусский Гомель, заявил в воскресенье глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сторонами был детально проработан маршрут следования украинской делегации, он был согласован, нами была обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность украинской делегации", - сказал Мединский.

"С раннего утра мы находимся здесь, в Белоруссии, нам ехать до Гомеля из Минска около трех часов. Мы не руководствуемся эмоциями. Мы ждем момента, когда украинская делегация выдвинется в Гомель из Киева", - добавил глава российской делегации.

Трансляцию заявления делегации РФ вел канал РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной. Позже председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что российская делегация будет ждать ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени (совпадает с московским - ИФ).