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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Зеленский заявил о невозможности переговоров с РФ в Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с Россией невозможно проводить в Белоруссии, поскольку с ее территории осуществляются агрессивные действия.

"Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске... сейчас мы говорим - не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье.

"Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными", - заявил он.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина Белоруссия

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