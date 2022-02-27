Зеленский заявил о невозможности переговоров с РФ в Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с Россией невозможно проводить в Белоруссии, поскольку с ее территории осуществляются агрессивные действия.

"Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске... сейчас мы говорим - не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье.

"Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными", - заявил он.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков.