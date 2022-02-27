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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

РФ закрыла свое воздушное пространство для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

Полёты в Калининград осуществляются в штатном режиме через нейтральные воды Балтийского моря

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - РФ закрывает воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Словении, Эстонии, сообщила Росавиация.

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"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - сообщило ведомство.

Решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств российских воздушных судов.

Полёты российских авиакомпаний в Калининград, согласно сообщению Росавиации, осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы.

"Для полётов в данный регион российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря.

"Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", - завили в ведомстве.

Ранее замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс сообщил, что страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Россия Латвия Литва Словения Эстония Росавиация

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