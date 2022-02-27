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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

"Аэрофлот" отменил ближайшие рейсы в США

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" отменила ближайшие рейсы из Москвы в США, следует из расписания авиакомпании.

Был запланирован на понедельник, но отменился рейс в Лос-Анджелес. Во вторник в статусе отмененных вылет в Майами и два рейса в Нью-Йорк.

Назначенные на среду рейсы в Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес пока запланированы, следует из расписания.

Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. По данным газеты "Коммерсантъ", санкции Евросоюза распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями.

Ранее в воскресенье стало известно о первом случае отзыва самолетов у российского перевозчика. Ирландский лизингодатель отозвал три Boeing-737 у авиакомпании "Победа", сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот". По его словам, один из самолетов был арестовал в аэропорту Стамбула, откуда он должен был вылететь в Минеральные Воды.

Аэрофлот США

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