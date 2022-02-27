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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

ФСБ заявила о дезертирстве еще девяти украинских пограничников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Центре общественных связей ФСБ заявили, что украинские пограничники, бросившие службу, продолжают прибывать в Россию. 27 февраля в Ростовскую область и Крым прибыли девять военнослужащих Госпогранслужбы Украины.

В минувший четверг ФСБ сообщала, что украинские пограничники покидают места несения службы. Некоторые из них прибывают в Россию. Так, по данным ведомства, в пункт пропуска Троебортное Пограничного управления по Брянской области прибыли 26 военнослужащих ГПС Украины, а в пункт пропуска в Крыму - 16 военных.

В субботу ЦОС ФСБ сообщал, что украинского военного, пытавшегося перейти границу, расстреляли националисты и при этом был ранен российский пограничник.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Госпогранслужба Украины Крым Ростовская область Брянская область

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