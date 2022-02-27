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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Поток беженцев из Донбасса в РФ продолжает снижаться

За сутки границу пересекло примерно на 500 человек меньше, чем днем ранее

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Поток беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовскую область продолжает снижаться, за сутки границу пересекло примерно на 500 человек меньше, чем днем ранее.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4200 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении регионального пограничного управления ФСБ России.

26 февраля сообщалось, что границу за сутки пересекли 4789 человек.

Власти ДНР и ЛНР на фоне ситуации 18 февраля организовали выезд населения в Россию. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Ростовской области перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому. Регион готовит для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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ДНР ЛНР ФСБ Ростовская область

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