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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:04

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу
Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостанавливает c 28 февраля рейсы в Европу, говорится в сообщении компании.

Решение принято в связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями.

Ранее сообщалось об отмене ближайших рейсов "Аэрофлота" в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в воскресенье, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, включая частные, в качестве ответной меры на российскую военную операцию на Украине. До этого небо для российских авиакомпаний успели закрыть ряд европейских стран, что привело к значительному увеличению времени в полете.

Аэрофлот Европа

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