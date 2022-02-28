Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостанавливает c 28 февраля рейсы в Европу, говорится в сообщении компании.

Решение принято в связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями.

Ранее сообщалось об отмене ближайших рейсов "Аэрофлота" в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в воскресенье, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, включая частные, в качестве ответной меры на российскую военную операцию на Украине. До этого небо для российских авиакомпаний успели закрыть ряд европейских стран, что привело к значительному увеличению времени в полете.