Пользователи в России сообщили о сбоях в работе Facebook в России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские пользователи Facebook (Meta Platforms, Inc.) сообщают о сбоях в работе социальной сети.

Так, у ряда находящихся в Москве пользователей, опрошенных "Интерфаксом", Facebook не работает в веб-версии и мобильном приложении при подключении через мобильную сеть. При этом сервисы соцсети работает при использовании стационарного wi-fi.

Сообщения о сбоях в работе Facebook в ночь на пятницу фиксирует портал Downdetector. Количество таких сообщений, следует из данных сервиса, резко возросло к часу ночи по московскому времени.

Комментариями Роскомнадзора и Meta по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В Роскомнадзоре 25 февраля сообщили о замедлении трафика Facebook в РФ, объяснив это цензурой российских СМИ на платформе.