Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор начал замедление трафика соцсети Facebook в РФ в связи с цензурой российских СМИ на платформе, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее РКН сообщил, в соответствии с решением Генпрокуратуры с 25 февраля частично ограничивает в РФ доступ к социальной сети Facebook из-за цензуры четырех российских СМИ, но не уточнил тогда, в каком виде.

В Генпрокуратуре тогда же уточнили, что для ограничения к Facebook будут использованы технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Как сообщалось, ТСПУ установлены на сетях операторов в рамках реализации закона о суверенном рунете.

В РКН отметили, что 24 февраля направили требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения.

"Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", - сказали в РКН.

В ведомстве напомнили, что 24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ, в том числе телеканала "Звезда" и интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

"Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", - заявили в РКН.

Там добавили, что, начиная с октября 2020 года, Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

Роскомнадзор снимет ограничение трафика к Facebook в РФ, если соцсеть снимет ограничения в отношении российских СМИ, сообщил глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Вице-президент компании Meta Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требование российских властей относительно страниц СМИ РФ в соцсети Facebook. По его словам, обычные россияне используют приложения компании для самовыражения и самоорганизации. "Мы хотим, чтобы их голоса продолжали быть услышанными, делиться тем, что происходит, и организовывать через Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger", - написал он в твиттере.