Дело петербургского нефролога об убийстве жены прекратили по сроку давности

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве супруги, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Прокурор изменил юридическую квалификацию действий Земченкова с ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) на ч.1 ст.109 УК РФ (убийство по неосторожности), уточняет пресс-служба.

По версии обвинения, 23 февраля 2010 года в квартире на улице Чапыгина Земченков из личной неприязни толкнул супругу, "не предвидя возможности наступления последствий в виде ее смерти", в результате чего женщина упала, ударилась головой об пол и скончалась. Затем мужчина расчленил тело и выбросил его части в неустановленных местах в Петербурга и Ленинградской области.

"После изменения квалификации стороной обвинения, стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Никто не возражал", - отмечает пресс-служба.

Земченков выпущен из-под стражи в зале суда.

Мужчина был задержан в апреле 2021 года. Сообщалось, что у супругов было трое детей.