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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Бывший бухгалтер медсанчасти космодрома Восточный пойдет под суд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Свободненский городской суд направлено дело о мошенничестве, в котором обвиняется бывший бухгалтер медико-санитарной части космодрома Восточный Дальневосточного окружного медцентра ФМБА России, сообщает прокуратура Амурской области.

По версии следствия, в 2019 году она, "с целью незаконного материального обогащения и используя специализированную бухгалтерскую программу "зарплата и кадры", а также путем обмана работников и руководителей лечебного учреждения" перечисляла работникам в получку больше денег, чем им полагалось. Затем она говорила им, что произошел сбой в бухгалтерской программе, и просила вернуть лишние деньги. Эти средства она тратила, считает следствие. Таким образом она похитила всего более 8 млн рублей.

Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Восточный Амурская область ФМБА

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