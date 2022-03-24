Рогозин заявил, что с конца 2023 года РФ получит полную независимость в доступе в космос

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - После завершения работ на космодроме Восточный в конце 2023 года Россия будет полностью независима в плане доступа в космос, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С конца 2023 года с Восточного мы сможем запускать ракеты всех классов, обеспечив полную независимость нашей страны в доступе в космическое пространство", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "строящийся объект будет более чем в два раза мощнее стартового комплекса "Союз-2", который был построен в конце 2015 года, а только в одном прошлом году провел уже пять успешных пусков".

Ранее глава "Роскосмоса" сообщил, что основная стройка на космодроме Восточный" должна завершиться в декабре 2022 года, а в декабре 2023 года планируется первый пуск тяжелой ракеты "Ангара" с нового стартового комплекса.

"Что касается второй очереди, там нет тех проблем, которые были у первой. Мы в сроках. Завершаем основную стройку в этом году в декабре. В 2023 году заходят технологи, которые начнут проводить автономные комплексные испытания всех технологических систем, а строители продолжат благоустройство самой территории. Планируем в декабре 2023 года провести первый пуск "Ангары" и начать испытания нового пилотируемого корабля с этого второго стартового комплекса", - сказал Рогозин.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".