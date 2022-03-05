Авиакомпании Nordwind, PegasFly и AZUR air приостановят зарубежные рейсы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Работающие в одном альянсе авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают с 7 марта все международные рейсы.

Решение принято "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов", сказано на сайте Nordwind.

"Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения или перенести вылет на любой рейс, доступный в продаже", - говорится в сообщении.

О приостановке полетов за рубеж с 8 марта также сообщила AZUR air.

"С полуночи 6 марта авиакомпания не будет принимать к перевозке пассажиров, имеющих билеты в обе стороны полетов с возвращением в РФ после 8 марта. До полуночи 8 марта авиакомпания будет перевозить пассажиров международных рейсов с билетами только в одну сторону", - говорится в сообщении перевозчика.

AZUR air при этом продолжит выполнять вывозные рейсы для россиян, которые сейчас находятся за рубежом: в Мексике, Доминикане, Кубе, Турции, Египте, Вьетнаме и на Мальдивских островах. "После 8 марта в вывозной программе будут задействованы самолеты, зарегистрированные в государственном реестре воздушных судов РФ", - уточнили в компании.

Об отмене всех зарубежных рейсов ранее сообщили "Аэрофлот" (продолжит летать только в Минск), "Победа", S7, Smartavia. Другие авиакомпании также существенно ограничили рейсы за рубеж, в том числе в страны, полеты в которые не запрещены.

Ранее в субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не распространяются на авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили авиасообщение с РФ.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.