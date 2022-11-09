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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Главред Republic Колезев стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск в РФ

Главред Republic Колезев стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск в РФ
Дмитрий Колезев
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Против главного редактора издания Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом и заблокировано) Дмитрия Колезева возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

Соответствующая карточка с данными Колезева опубликована в базе розыска МВД РФ.

При этом не уточняется, по какой именно статье УК разыскивают журналиста.

В начале марта Колезев сообщил о своем отъезде из России. По его словам, решение было принято после начала событий на территории Украины.

Сайт издания Republic был заблокирован на территории РФ Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Republic - российское интернет-издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), ранее в него же входил журнал "Большой город". Начал работу в 2009 году, до ноября 2016 года сайт назывался Slon. Телеканал "Дождь" временно прекратил свою работу 3 марта.

Дмитрий Колезев
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