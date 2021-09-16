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Тепловоз сошел с рельсов в кузбасском Анжеро-Судженске

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Локомотив сошел с рельсов из-за размыва грунта после проливных дождей в городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область), пострадавших и разрушений нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии в четверг.

Инцидент произошел на внутреннем железнодорожном тупике АО "Анжеро-Судженское ПТУ".

"Из-за продолжительных проливных дождей под верхним строением путей подмыло грунт, в результате чего образовалась пустота. Это и стало причиной незначительного схода тепловоза. Техническая ситуация была оперативно устранена в рабочем порядке. Пострадавших нет. Никакого ущерба ни предприятию, ни городу не произведено, на контрагентов и перевозку грузов данная ситуация не повлияла", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь местный житель опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, что локомотив сошел передними колесами, выкатившись на соседние рельсы.

За последний месяц это второй сход состава с путей в Анжеро-Судженске. В конце августа после схода с рельс вагоны выкатились на улицу Ленинградскую, в результате чего была повреждена дорога, и на несколько часов было приостановлено движение. Причиной произошедшего стал самостоятельный приход в движение двух полувагонов.

Кемеровская область Анжеро-Судженск

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