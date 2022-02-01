При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - С 1 апреля из комплексной оценки нуждаемости при назначении детских выплат исключат автомобили и мотоциклы, а также жилье, находящееся в розыске или арестованное, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Изменения правил оценки нуждаемости ранее утвердило правительство.

По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счёт средств целевых субсидий или грантов.

Еще из учета исключат некоторые виды доходов при расчете среднедушевых доходов семьи: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

Речь идет о правилах, которые применяются при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.