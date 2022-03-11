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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:38

В Петербурге за две недели оштрафовали 2098 протестующих и арестовали 748

Десять человек привлекли за дискредитацию армии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге с 25 февраля по 11 марта в суды поступили 3784 административных материала на задержанных протестующих, несогласованные акции в городе проходили с 24 февраля, отметили в пресс-службе городских судов.

Суды успели рассмотреть 3062 из этих дел. Арестованы 748 активистов, оштрафованы 2098, обязательные работы назначены 81 человеку.

Вместе с тем 125 дел суды прекратили, 259 вернули для устранения недостатков и рассмотрение 420 отложили.

В суды поступило 10 протоколов по ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). По итогам рассмотрения ряд правонарушителей оштрафовали.

Петербург Украина

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