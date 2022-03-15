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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Житель Воронежской области оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Панинский районный суд Воронежской области привлек к административной ответственности 38-летнего местного жителя, признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что дискредитирующую Вооруженные силы РФ информацию мужчина разместил в социальных сетях.

В отношении него составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности).

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Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Статья 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях после подписания Путиным закона о запрете дискредитации Вооруженных сил РФ. Закон предусматривает различные наказания, как административного характера, так и уголовного.

Часть 1 статьи 20.3.3 носит административный характер и применяется за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или "призыв к воспрепятствованию использования ВС" и предполагает штраф для нарушителя от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. На должностных лиц по данной статье налагается штраф - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена за аналогичные деяния, совершенные повторно в течении одного года.

Воронежская область МВД России

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