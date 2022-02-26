В Петербурге почти 250 участников несогласованной акции арестованы и оштрафованы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Районные суды Петербурга привлекли к административной ответственности несколько сотен участников несогласованной акции протеста 25 февраля, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

По последним данным, на рассмотрение поступило 262 материала, решения приняты по 251.

В частности, как следует из предоставленной пресс-службой информации, арестованы (на сроки от одних до 20 суток) более 60 человек, штрафы (от 10 тыс. до 15 тыс. рублей) назначены 180, еще трое наказаны обязательными работами.

Кроме того, суды прекратили два дела, столько же отложили, а три вернули составителям для устранения недостатков.

Ранее в субботу сообщалось о наказаниях участникам несогласованной акции 24 февраля. По данным на 13:54, в суды поступило более 350 материалов, решения были приняты по 275: 28 человек арестовали, штрафами наказали 86 активистов. В других случаях производство было прекращено либо отложено, а часть материалов суды вернули составителям.

Накануне объединенная пресс-служба судов города сообщала, что более 30 участников несогласованной акции 24 февраля были арестованы, почти 100 оштрафованы, двое наказаны обязательными работами.

Действия правонарушителей квалифицированы по статьям 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Несогласованные акции прошли в Петербурге 24 и 25 февраля на Невском проспекте у Гостиного двора.