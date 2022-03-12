Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела российского гражданского судна украинскими силовиками в акватории Азовского моря, сообщает в субботу вечером пресс-служба СКР.

"По данным следствия, 12 марта 2022 года украинские военнослужащие произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064". В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее село Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате попадания снаряда в каюту произошло возгорание судна. Экипаж потушил пожар и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

В Главном следственном управлении СК России в связи с обстрелом российского судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц) УК РФ. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению.

Российское гражданское грузовое судно "Сормовский 3064" направлялось из порта Греции в морской порт Таганрога Ростовской области.