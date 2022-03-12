Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:58

Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела российского гражданского судна украинскими силовиками в акватории Азовского моря, сообщает в субботу вечером пресс-служба СКР.

"По данным следствия, 12 марта 2022 года украинские военнослужащие произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064". В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее село Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате попадания снаряда в каюту произошло возгорание судна. Экипаж потушил пожар и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

В Главном следственном управлении СК России в связи с обстрелом российского судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц) УК РФ. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению.

Российское гражданское грузовое судно "Сормовский 3064" направлялось из порта Греции в морской порт Таганрога Ростовской области.

Россия Украина СКР

Новости по теме

Новости

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского

Что произошло за день: суббота, 12 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
Военная операция на Украине

На территории России распределят более 95 тыс. беженцев с Донбасса и Украины

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Sony Pictures приостановит деятельность в России

В "Мегафоне" заявили, что его отключение от LINX не скажется на абонентах

Пандемия коронавируса

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек

В РФ из-за границы для продолжения обучения запланировали вернуться 157 студентов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код