Два гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ракетному удару ВСУ подверглись два гражданских грузовых судна в Азовском море, сообщает пограничное управление ФСБ Кубани.

"В 11:00 24 февраля в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что усилиями экипажа пожар на борту судна потушен, оба судна продолжили движение. Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи к месту бедствия направлены пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.