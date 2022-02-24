Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Два гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море

Два гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ракетному удару ВСУ подверглись два гражданских грузовых судна в Азовском море, сообщает пограничное управление ФСБ Кубани.

"В 11:00 24 февраля в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что усилиями экипажа пожар на борту судна потушен, оба судна продолжили движение. Для эвакуации раненого моряка и оказания помощи к месту бедствия направлены пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Хроника Военная операция на Украине
Азовское море Россия Украина

Новости

ВТБ рекомендовал корпоративным клиентам отказаться от операций в долларах и евро

Военная операция на Украине

Украинские пограничники покинули свои места дислокации на границе с РФ

Украинские пограничники покинули свои места дислокации на границе с РФ
Военная операция на Украине

Сроки операции в Донбассе определит Путин

Военная операция на Украине

Песков заявил, что Украину нужно "зачистить от нацистов"

Военная операция на Украине

Песков заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину

Песков заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину
Военная операция на Украине

Кремль прогнозировал недолгую эмоциональную реакцию рынков

Военная операция на Украине

РКН рекомендовал СМИ освещать спецоперацию в Донбассе по данным официальных источников РФ

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро
Военная операция на Украине

Володин обратился к украинцам и Верховной раде с призывом к миру

Военная операция на Украине

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });