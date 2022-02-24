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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Росморречфлот заявил о приостановке судоходства в акватории Азовского моря после предупреждения Минобороны.

"На основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий с 4 утра 24 февраля приостанавливается судоходство в акватории Азовского моря до особого распоряжения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

О том, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море, сообщил ранее в четверг "Интерфаксу" источник в морской отрасли.

Росморречфлот

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