Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Росморречфлот заявил о приостановке судоходства в акватории Азовского моря после предупреждения Минобороны.

"На основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий с 4 утра 24 февраля приостанавливается судоходство в акватории Азовского моря до особого распоряжения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

О том, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море, сообщил ранее в четверг "Интерфаксу" источник в морской отрасли.