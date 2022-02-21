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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Камчатке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,5 на территории Елизовского района Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в понедельник утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 17 км. Эпицентр находился в 115 км от села Мильково. В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

"Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - добавили в МЧС.

Камчатка

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