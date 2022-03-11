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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении российских военных

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

"Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания", - сказал представитель Meta (FB) Энди Стоун телеканалу CNN.

"Мы по-прежнему не допустим правдоподобных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц", - отметил он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что пользователи Facebook и Instagram в некоторых странах смогут призывать к насилию в отношении россиян.

Согласно их сообщениям, пользователям в таких странах, как Россия, Украина и Польша также будет позволено призывать к смерти руководства России и Белоруссии.

Уточняется, что такие призывы будут разрешены при условии, что "они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)".

Роскомнадзор 4 марта принял решение о блокировке соцсети Facebook в качестве ответной меры на блокировку аккаунтов российских СМИ.

Facebook Instagram Meta Россия

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