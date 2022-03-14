В Пензе после разлива битума оказался поврежденным и второй резервуар

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На энергопредприятии в Пензе, где 9 марта лопнул резервуар с битумом, оказался поврежденным и второй резервуар для ГСМ, сообщил в Telegram помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

В Ростехнадзоре ранее выяснили, что лопнувший резервуар был официально выведен из эксплуатации в 2009 году, и вообще он предназначался для хранения мазута, а не битума.

Теперь оказалось, что во второй половине 2021 года резервуары были переоснащены под хранение битума. В середине февраля на предприятие пришла первая партия битума, и его залили в обе емкости, одна из которых разрушилась. Во втором резервуаре сейчас находится около 700 кубометров битума, уточнил Виль.

"Сам резервуар поврежден. Совместно с экспертами решается вопрос о технически безопасном решении по его опорожнению", - говорится в сообщении.

При разливе битума 9 марта погибли два человека, еще восемь получили травмы По предварительным данным Росприроднадзора, площадь разлива нефтепродуктов составила около 2,5 га. Предварительная версия аварии - нарушение правил безопасности при работе со сварочным аппаратом на объекте.

Директор ОАО "Энергоснабжающее предприятие", на территории которого произошла авария, помещен под домашний арест.