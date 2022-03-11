Директор энергопредприятия попал под домашний арест после разлива битума

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Пензе под домашний арест помещен директор ОАО "Энергоснабжающее предприятие", на территории которого 9 марта разорвало резервуар с битумом и погибли два человека, сообщили в СК. Следователь просил его арестовать.

Ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК).

По версии следствия, топ-менеджер ради материальной выгоды не позднее февраля решил хранить битум в резервуаре, для этого не предназначенном, для чего заключил договоры с разными ООО. Из-за допущенных нарушений требований промбезопасности резервуар с битумом разгерметизировался. Погибли исполняющий обязанности начальника котельной – заместителя главного инженера и начальник участка технического обслуживания и ремонта. Еще восемь человек получили травмы и были госпитализированы.

На следующий день после аварии в Ростехнадзоре заявили, что емкость, откуда вырвался битум, была выведена из эксплуатации в 2009 году и ее нельзя было использовать. Кроме того, сообщалось, что резервуар предназначался для хранения мазута, а не битума, который "намного тяжелее".

По предварительным данным Росприроднадзора, площадь разлива нефтепродуктов составила около 2,5 га. Предварительная причина ЧП - нарушение правил безопасности при работе со сварочным аппаратом на объекте.