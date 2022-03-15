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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Около 200 кг краба изъяли пограничники в Приморье

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пограничники изъяли у трех местных жителей более 270 незаконно добытых живых крабов весом около 200 кг - их обнаружили в катере на берегу бухты Волчанец в Приморье, сообщает во вторник пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Перед началом проверочных мероприятий хозяин катера и два его товарища попытались скрыться, однако попытка бегства своевременно пресечена пограничниками. Невыполнение требований сотрудников обернулась для правонарушителей арестом до трех суток", - говорится в сообщении.

Сейчас идет разбирательство по факту нарушения природоохранного законодательства, по его результатам будет принято процессуальное решение.

Приморский край

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