Приморскую фирму оштрафовали на 2,3 млн рублей за незаконную добычу 9 тонн краба

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Петропавловск-Камчатский городской суд назначил административный штраф в 2,3 млн рублей ЗАО "Тефида" (Владивосток) за незаконную добычу краба в Охотском море, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району.

Там рассказали, что судно этой компании - СРТМ "Посейдон" - имело разрешение на промысел краба-стригуна ангулятуса в исключительной экономзоне РФ у берегов Камчатки. Но вело его с нарушением.

"В марте этого года капитан судна при постановке крабовых ловушек не выполнил требования об отступе в пять морских миль от точки постановки предыдущего крабового порядка", - уточнили в погрануправлении.

Орудиями лова, установленными с нарушениями, экипаж судна выловил около девяти тонн краба.

ЗАО "Тефида" оштрафовано по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море).