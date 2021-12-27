Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В деле об убийстве четверых в Канске проверяется версия семейного конфликта

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает несколько версий гибели двоих взрослых и их двух детей в Канске, сообщают в СК.

Погибли 38-летний мужчина, его 35-летняя жена, их 11-летний сын и семилетняя дочь. Утром 27 декабря тела с колото-резаными ранениями нашла бабушка детей. Следствие выяснило, что супруги жили отдельно и собирались развестись. 26 декабря мужчина пришел навестить детей. По одной из версий следствия, мужчина мог убить жену и детей и покончить с собой.

Дело расследуется по статьей об убийстве двух и более человек, в том числе малолетних.

СКР Красноярский край Канск

Новости

Правительство РФ выделит на проект МС-21 еще более 61 млрд руб.

Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей

Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей

Сотрудницы частного детсада осуждены условно за жестокое обращение с детьми

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 декабря

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Умершие знаменитости

Умер известный актер дубляжа Андрей Ярославцев

Что произошло за день: воскресенье, 26 декабря

Суд Петербурга подтвердил просьбу следствия смягчить Хованскому меру пресечения

В базе суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене ареста Хованского

В базе суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене ареста Хованского

Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии из-за непогоды

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });