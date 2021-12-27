В деле об убийстве четверых в Канске проверяется версия семейного конфликта

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает несколько версий гибели двоих взрослых и их двух детей в Канске, сообщают в СК.

Погибли 38-летний мужчина, его 35-летняя жена, их 11-летний сын и семилетняя дочь. Утром 27 декабря тела с колото-резаными ранениями нашла бабушка детей. Следствие выяснило, что супруги жили отдельно и собирались развестись. 26 декабря мужчина пришел навестить детей. По одной из версий следствия, мужчина мог убить жену и детей и покончить с собой.

Дело расследуется по статьей об убийстве двух и более человек, в том числе малолетних.